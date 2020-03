Quantum Error bringer FPS-skrekk til PlayStation 5

Vi vet ikke akkurat om veldig mange PlayStation 5-spill enda, så man får ta det man får. For TeamKill Media ble ikke akkurat et verdenskjent navn da de slapp Kings of Lorne: The Fall of Ebris i februar, men kanskje blir deres andre forsøk mer vellykket.

Studioet har nemlig allerede annonsert hva det neste spillet blir, og her snakker vi atter en gang om førstepersons skrekk med en god porsjon action. Det er også nesten det eneste vi vet om Quantum Error siden utviklerne bare nøyer seg med å si at det er et kosmisk førstepersons skrekkspill som skal komme til PlayStation 4 og PlayStation 5 en gang i fremtiden.

Teasertraileren gir uansett noen ekstra hint ved å vise et møte med en horde av zombielignende fiender, samtidig som at vi tydeligvis vil være kledd som brannmenn. Traileren skal være tatt fra selve spillet, så med den skjelvingen og de raske bevegelsene skulle man tro det var snakk om virtual reality, men vi får se om traileren bare er pyntet litt på eller om kontrollene faktisk blir slik.