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Queen's Club: Hvem deltar i ATP 500-turneringen i London før Wimbledon? Dagens program
Seedede spillere og program for HSBC Championships (Queen's Club) ATP 500-turneringen.
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Queen's Club Championships, en av de viktigste oppvarmingsturneringene for Wimbledon på gress, ble avsluttet sist søndag for damenes singel, der Donna Vekic beseiret Emma Raducanu i finalen, og starter i dag for herresingelkonkurransen, med spillere som Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka og Rafael Jódar.
Åtte spillere har fått seed i ATP 500-turneringen, og debuterer mandag eller tirsdag i 32-delsfinalen, i håp om å etterfølge fjorårets mester, Carlos Alcaraz. Disse er:
- Alex de Minaur
- Jiří Lehečka
- Jakub Menšík
- Alejandro Davidovich Fokina
- Rafael Jódar
- Arthur Rinderknech
- Francisco Cerúndolo
- Tommy Paul
Queen's Club-program for mandag 15. juni:
Det blir kun fire herresingelkamper i dag, med start kl. 11:30 BST, 12:30 CEST, på Andy Murray Arena.
- Botic van de Zandschulp mot Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 CEST
- Tommy Paul mot Zachary Svajda: ikke før kl. 12.40 BST, 13.40 CEST
- Jack Pinnington Jones mot Denis Shapovalov: ikke før kl. 13.50 BST, 14.50 CEST
- Giovanni Mpetshi Perricard mot Corentin Moutet: ikke før kl. 15.00 BST, 16.00 CEST
Flere kamper i 32-delsfinalen følger tirsdag 16. juni, klokkeslett blir fastsatt senere:
- Jakub Mensik mot Adrian Mannarino
- Alex de Miñaur mot Gabriel Diallo
- Ugo Humbert mot Marin Cilic
- Brandon Nakashima mot Marton Fucsovics
- Kamil Majchrazk mot Jiri Lehecka
- Arthur Ferry mot Toby Samuel
- Arthur Rinderknech mot Hamad Medjedovic
- Ignacio Buse mot Rafael Jódar
- Cameron Norrie mot Alejandro Davidovich Fokina
- Aleksandar Kovacevic mot Francisco Cerúndolo
- Jenson Brooksby mot Martin Damm Jr
- Rinky Hijikata mot Alejandro Tabilo
Vil du følge Queen's Club ATP 500 i år?