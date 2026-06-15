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Queen's Club: Hvem deltar i ATP 500-turneringen i London før Wimbledon? Dagens program

Seedede spillere og program for HSBC Championships (Queen's Club) ATP 500-turneringen.

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Queen's Club Championships, en av de viktigste oppvarmingsturneringene for Wimbledon på gress, ble avsluttet sist søndag for damenes singel, der Donna Vekic beseiret Emma Raducanu i finalen, og starter i dag for herresingelkonkurransen, med spillere som Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka og Rafael Jódar.

Åtte spillere har fått seed i ATP 500-turneringen, og debuterer mandag eller tirsdag i 32-delsfinalen, i håp om å etterfølge fjorårets mester, Carlos Alcaraz. Disse er:


  1. Alex de Minaur

  2. Jiří Lehečka

  3. Jakub Menšík

  4. Alejandro Davidovich Fokina

  5. Rafael Jódar

  6. Arthur Rinderknech

  7. Francisco Cerúndolo

  8. Tommy Paul

Queen's Club-program for mandag 15. juni:

Det blir kun fire herresingelkamper i dag, med start kl. 11:30 BST, 12:30 CEST, på Andy Murray Arena.


  • Botic van de Zandschulp mot Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 CEST

  • Tommy Paul mot Zachary Svajda: ikke før kl. 12.40 BST, 13.40 CEST

  • Jack Pinnington Jones mot Denis Shapovalov: ikke før kl. 13.50 BST, 14.50 CEST

  • Giovanni Mpetshi Perricard mot Corentin Moutet: ikke før kl. 15.00 BST, 16.00 CEST

Flere kamper i 32-delsfinalen følger tirsdag 16. juni, klokkeslett blir fastsatt senere:


  • Jakub Mensik mot Adrian Mannarino

  • Alex de Miñaur mot Gabriel Diallo

  • Ugo Humbert mot Marin Cilic

  • Brandon Nakashima mot Marton Fucsovics

  • Kamil Majchrazk mot Jiri Lehecka

  • Arthur Ferry mot Toby Samuel

  • Arthur Rinderknech mot Hamad Medjedovic

  • Ignacio Buse mot Rafael Jódar

  • Cameron Norrie mot Alejandro Davidovich Fokina

  • Aleksandar Kovacevic mot Francisco Cerúndolo

  • Jenson Brooksby mot Martin Damm Jr

  • Rinky Hijikata mot Alejandro Tabilo

Vil du følge Queen's Club ATP 500 i år?

Queen's Club: Hvem deltar i ATP 500-turneringen i London før Wimbledon? Dagens program
William Barton / Shutterstock

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