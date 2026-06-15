Queen's Club: Hvem deltar i ATP 500-turneringen i London før Wimbledon? Dagens program

HQ

Queen's Club Championships, en av de viktigste oppvarmingsturneringene for Wimbledon på gress, ble avsluttet sist søndag for damenes singel, der Donna Vekic beseiret Emma Raducanu i finalen, og starter i dag for herresingelkonkurransen, med spillere som Tommy Paul, Francisco Cerúndolo, Alex de Miñaur, Jakub Mensik, Jiri Lehecka og Rafael Jódar.

Åtte spillere har fått seed i ATP 500-turneringen, og debuterer mandag eller tirsdag i 32-delsfinalen, i håp om å etterfølge fjorårets mester, Carlos Alcaraz. Disse er:



Alex de Minaur

Jiří Lehečka

Jakub Menšík

Alejandro Davidovich Fokina

Rafael Jódar

Arthur Rinderknech

Francisco Cerúndolo

Tommy Paul



Queen's Club-program for mandag 15. juni:

Det blir kun fire herresingelkamper i dag, med start kl. 11:30 BST, 12:30 CEST, på Andy Murray Arena.



Botic van de Zandschulp mot Harry Wendelken: 11:30 BST, 12:30 CEST



Tommy Paul mot Zachary Svajda: ikke før kl. 12.40 BST, 13.40 CEST



Jack Pinnington Jones mot Denis Shapovalov: ikke før kl. 13.50 BST, 14.50 CEST



Giovanni Mpetshi Perricard mot Corentin Moutet: ikke før kl. 15.00 BST, 16.00 CEST



Flere kamper i 32-delsfinalen følger tirsdag 16. juni, klokkeslett blir fastsatt senere:



Jakub Mensik mot Adrian Mannarino



Alex de Miñaur mot Gabriel Diallo



Ugo Humbert mot Marin Cilic



Brandon Nakashima mot Marton Fucsovics



Kamil Majchrazk mot Jiri Lehecka



Arthur Ferry mot Toby Samuel



Arthur Rinderknech mot Hamad Medjedovic



Ignacio Buse mot Rafael Jódar



Cameron Norrie mot Alejandro Davidovich Fokina



Aleksandar Kovacevic mot Francisco Cerúndolo



Jenson Brooksby mot Martin Damm Jr



Rinky Hijikata mot Alejandro Tabilo



Vil du følge Queen's Club ATP 500 i år?