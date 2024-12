Quentin Tarantino avviser prestisjefylte TV-serier som dårligere enn film

HQ

Quentin Tarantino har delt sine tanker om fremveksten av prestisje-TV-serier, og uttrykker sin tro på at selv om TV har blitt bedre, vil det aldri kunne matche den emosjonelle dybden og den varige effekten av film. I The Joe Rogan Experience sammen med Roger Avary, medforfatter av Pulp Fiction, diskuterte Tarantino hvordan serier som Yellowstone kan bruke filmatiske teknikker, men til syvende og sist ikke kan måle seg med film.

Tarantino forklarte at selv om han til å begynne med var hektet på Yellowstone, følte han etter hvert at serien manglet det narrative klimakset som definerer store filmer. Han sammenlignet den med en uendelig såpeopera, der handlingen fortsetter i det uendelige uten den emosjonelle avslutningen som en film gir. Selv om mange TV-serier roses for sin filmatiske kvalitet, hevdet Tarantino at uansett hvordan de ser ut, mangler de det varige inntrykket som en film gir.

Etter hans mening er filmer uforglemmelige fordi de bygger seg opp mot et følelsesmessig høydepunkt og etterlater et varig inntrykk hos seeren. Serier som Yellowstone, derimot, byr bare på endeløst drama uten noen virkelig løsning, noe som gjør dem lettere å glemme når de er over. Tarantinos kommentarer gjenspeiler hans generelle skepsis til fjernsynets evne til å fange filmens magi.

Hva synes du selv? Foretrekker du filmens dybde og gjennomslagskraft, eller er du mer tiltrukket av TV-seriens fortløpende historier og karakterutforskning?