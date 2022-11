Quentin Tarantino forteller hva han selv synes er hans beste film

Quentin Tarantino har laget mange filmer som regnes som moderne klassikere. Fra Pulp Fiction til Kill Bill, fra Inglorious Basterds til Reservoir Dogs. Men det er faktisk ingen av disse regissøren selv anser som sin beste film.

I et intervju med Variety forklarer Tarantino at han virkelig mener at hans nyeste film, Once Upon a Time in Hollywood, er hans beste:

"For years people used to ask me stuff like that. And I would say something like, 'Oh, they're all my children.' I really do think 'Once Upon a Time in Hollywood' is my best movie."

Tarantino planlegger å lage en TV-serie på åtte episoder som skal settes i produksjon neste år.