Quentin Tarantino gjorde en dobbeltrolle som Barbie og Oppenheimer.

HQ

Barbenheimer er kinoeventen i 2023, om ikke tiåret så langt, og den feier over hele verden, noe vi har sett på kinotallene for begge filmene. Til og med Quentin Tarantino kunne ikke dy seg for å se hva all hypen handler om.

Ifølge Twitter ble den anerkjente regissøren sett i Westwood på en Oppenheimer-visning før han hoppet over gaten for å kjøpe billetter til Barbie. Hvordan han klarte å se den rosa ekstravagansen uten å forhåndsbestille, vet jeg ikke, men han har vel sine metoder.

Både Oppenheimer og Barbie har vært utsolgt i løpet av helgen, og noen melder at de ikke får tak i IMAX-billetter til førstnevnte film før langt ut i august. Dette ser virkelig ut til å være en begivenhet uten sidestykke, noe som er verdt å få med seg selv om du ikke har mulighet til å være med på dobbeltarrangementet.

Har du sett Barbie eller Oppenheimer eller begge deler ennå?