Quentin Tarantino nekter å drepe dyr for filmene sine

Quentin Tarantino er kjent for filmer med utallige liter blod og vold mot mennesker i seg, men det har ikke vært noe særlig av dyreskading. Dette er det en grunn til.

I en prat med Variety sa den anerkjente regissøren: "Jeg har noe imot å drepe dyr i filmer. Det er en bro jeg ikke kan krysse. Insekter også. Med mindre jeg betaler for å se en bizzar dokumentar, betaler jeg ikke for å se ekte død. En av grunnene til at alt dette fungerer er at det bare er fantasi. Det er derfor jeg tåler de voldelige scenene, for vi bare tuller og tøyser.

Et eller annet dyr, en hund, en lama, en flue, en rotte, gir faen i filmen din. Jeg ville drept en million rotter, men jeg vil ikke nødvendigvis drepe en i en film eller se en drept i en film, for jeg betaler ikke for å se ekte død.

Nesten alltid er det ikke bare volden jeg har et problem med. Det er som regel også en inkompetansefaktor i det."

Her skal det jo bemerkes at vi har sett dyr bli skutt og slik i filmene hans før, men det er sjelden, samtidig som han bemerker "ekte død". Dermed kan vi nok forvente at den tiende og tilsynelatende siste filmens hans ikke slakter en hund, katt, hest eller hva det måtte være heller. Spørsmålet er heller om Tarantino vil avslutte på et fredeligere vis mot mennesker eller ei.

