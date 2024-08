Quentin Tarantino nekter å se Toy Story 4

Penger snakker virkelig. Til tross for at Toy Story 3 var en fantastisk måte å avslutte Toy Story -trilogien på betydde suksessen selvsagt at Disney ville ha mer, noe som førte til Toy Story 4 bare noen få år senere og Toy Story 5 i de kommende årene også. En regissør som nekter å akseptere dette er Quentin Tarantino, som nå har avslørt at han nekter å se den fjerde filmen på grunn av den tredje filmens genialitet.

I Club Random-podcasten sier Tarantino at Toy Story er en av de beste trilogiene gjennom tidene, og at den første filmen var utmerket, den andre enda bedre, og den tredje storslått og helt ødeleggende, noe som gjør en fjerde helt unødvendig.

"Når det gjelder Toy Story. Det er en av de beste filmene jeg noensinne har sett. Og hvis du har sett de to andre, er den helt ødeleggende. Men saken er at tre år senere eller noe sånt, så lager de en fjerde. Jeg har ikke lyst til å se den. Du avsluttet bokstavelig talt historien så perfekt som du kunne, så nei, jeg bryr meg ikke om den er god. Jeg er ferdig."

Det er vanskelig å være uenig med Tarantino her, selv om den fjerde Toy Story -filmen også er en fest og beviser at serien kan fortsette å blomstre. Hva synes du om Toy Story -serien?