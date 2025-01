Quentin Tarantino skriver et teaterstykke

HQ

De siste årene har Quentin Tarantino vært borte fra skjermen og levd et liv i det skjulte. Han har trukket seg tilbake til skrivingen og tilbrakt mer tid med barna sine. Stjerneregissøren har ikke vært fokusert på produksjon, og har ikke hastverk med å lage det som skal være hans siste film.

I en tale til et publikum på Sundance Film Festival (via Variety) forklarte Tarantino hvorfor han ikke har det travelt med å lage en ny film. "Jeg har gjort det i 30 år", sa han. "Neste måned fyller sønnen min fem år, og jeg har en datter på to og et halvt år. Når jeg er i USA, skriver jeg. Når jeg er i Israel? Da er jeg en abba, som betyr far."

Tarantino avslører at han vil vente til sønnen er minst seks år før han begynner produksjonen av sin siste film, slik at han kan få minner for livet. "Hvis du lurer på hva jeg holder på med akkurat nå, så skriver jeg på et teaterstykke, og det blir sannsynligvis det neste jeg ender opp med å gjøre", la han til. "Hvis det blir en fiasko, vil jeg sannsynligvis ikke gjøre det til en film. Men hvis det blir en kjempesuksess? Da blir det kanskje min siste film."

Vi har tidligere hørt at Quentin Tarantinos siste film skulle handle om en filmkritiker, men kanskje har den ideen blitt erstattet av det dette stykket handler om. Eller så kan stykket dreie seg om et lignende plot. Det får vi først vite med sikkerhet når Tarantino er klar til å avsløre sitt neste og (sannsynligvis) siste prosjekt.