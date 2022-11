Quentin Tarantino synes dagens filmer er blant de verste noensinne

HQ

Den eksentriske filmskaperen Quentin Tarantino er en mann som aldri er redd for å si sin mening og er også en sterk talsmann for bevaring av filmhistorien. Men det betyr ikke at han synes alle gamle filmer er gode, langt ifra. Det er flere tiår han direkte avskyr, og under en episode av The Video Archives Podcast nevnte han hvordan dagens filmer sammen med det som ble laget på 50- og 80-tallet er blant de verste noensinne:

"Even though the '80s was the time that I probably saw more movies in my life than ever-at least as far as going out to the movies was concerned-I do feel that '80s cinema is, along with the '50s, the worst era in Hollywood history. Matched only by now, matched only by the current era!"

Er du enig med ham? Hvilke tiår anser du for å være de verste innen film?