HQ

Ed Boon og resten av gjengen i Netherrealm Studios har sagt at de fortsatt ikke har avslørt alt om Mortal Kombat 1, noe vi har fått et eksempel på nå.

De heldige som har fått være med på spillets lukkede tester forteller nemlig at Quitalities er tilbake i Mortal Kombat 1, noe som betyr at folk som logger ut av en kamp før den er over dør på noen ofte morsomme og spektakuære måter. Du kan se eksempler på dette under.