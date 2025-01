R. L. Stine: Tre nye Fear Street-filmer under utvikling

HQ

R.L. Stine, den legendariske forfatteren bak Fear Street- og Goosebumps-seriene, har noen spennende nyheter til fansen. I et nylig intervju med The Hollywood Reporter avslørte Stine at ytterligere tre Fear Street-filmer er på trappene, etter suksessen med Netflix' 2021-trilogi og den kommende fjerde filmen, The Prom Queen, som skal lanseres i 2025. Skrekkverdenen fortsetter å utvikle seg, men Stines slasherhistorier for tenåringer er langt fra over.

Mens fansen venter spent på fortsettelsen av Fear Street, delte Stine også sine tanker om den nylig omarbeidede Goosebumps: The Vanishing-serien. Sesong to har premiere på Disney+ den 10. januar, og Stine er imponert over hvordan serien har modernisert originalmaterialet hans. Den nye sesongen, med karakterer på videregående skole, gir en mer intens og skremmende atmosfære, og skremslene er økt for eldre seere. Stine bemerker også at mens Gåsehud ofte unngår dødsfall, gjenspeiler den nye sesongens skremmende vri en mørkere kant.

Stine, som har brukt flere tiår på å skrive for et yngre publikum, uttrykte også sin overraskelse over suksessen til den nye Gåsehud-serien. Han mener at de uforutsigbare vendingene, som minner om hans egen fortellerstil, bidrar til å holde skrekken frisk og engasjerende. "Overraskelsene, sjokkene - det er det viktigste for meg", forklarer han. Men med så mange filmatiseringer på trappene, gjenstår ett spørsmål: Hvilken av bøkene hans ønsker fansen å se filmatisert neste gang? Stine sier at han gjerne skulle sett en filmatisering av et av sine mindre kjente verk, Brain Juice, selv om han erkjenner at den kanskje aldri kommer til å bli filmatisert.

