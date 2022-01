Rabbids Invasion: Mission to Mars klar for Netflix i februar

HQ

Ubisoft og Netflix ble raskt gode samarbeidspartnere, noe som blant annet har ført til Rabbids Invasion-serien. Etter fire sesonger og noen forsinkelser er det tid for en film også.

De to selskapene har gitt oss en trailer som avslører at Rabbids Invasion: Mission to Mars får premiere på Netflix den 18. februar, for spillverden blir ikke travel nok med Horizon Forbidden West og Uncharted-filmen den dagen.

Her fraktes en håndfull av de helsprø kaninene til Mars for å tilsynelatende forberede planeten slik at mennesker kan bo der, men som traileren avslører er ikke alt som det virker.