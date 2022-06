Rabbids: Party of Legends endelig lansert utenfor Kina

Når det gjelder Rabbids har nok de fleste øynene sine rettet mot Mario + Rabbids: Sparks of Hope akkurat nå, som kommer i oktober. Til og med Ubisoft selv ser ut til å ha glemt dagens lansering midt oppi all hypen, for det ble plutselig lansert et nytt Rabbids-spill uten noe som helst markedsføring på forhånd.

Spillet heter Rabbids: Party of Legends og er et nytt partyspill som bringer kaos til nye høyder. Det har 50 morsomme minispill for opptil fire spillere, og man kan til og med lage en tilpasset spilleliste med sine favoritter. Det er også en historiemodus bestående av fire kapitler som tar deg med på en episk reise med de gærne kaninene. Her venter mange morsomme øyeblikk og fargerike figurer.

Rabbids: Party of Legends ble opprinnelig utgitt i Kina i august i fjor, men er endelig tilgjengelig for resten av verden nå på Switch, Xbox One, PlayStation 4 og Stadia. Det er også en demo tilgjengelig på Nintendo eShop om du har lyst til å prøve det.