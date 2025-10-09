Rabiots plagsomme avgang fra Marseille var til fordel for laget, sier Marseille-trener Roberto de Zerbi

HQ

15. august 2025, i et Ligue 1-tap for Marseille mot Rennes, havnet spillerne Adrien Rabiot og Jonathan Rowe i det som ble beskrevet som et "engelsk pubslagsmål" av Marseilles manager Roberto De Zerbi, og Marseilles president Pablo Longoria sa at det var "ekstremt voldelig", og at en av dem tilsynelatende mistet bevisstheten. Som en konsekvens av dette ble begge spillerne fjernet fra troppen og senere solgt: Rabiot til AC Milan og Rowe til Bologna.

To måneder senere, til tross for nederlaget, ligger Marseille på andreplass i Ligue 1, kun bak PSG, og Roberto de Zerbi sier at laget er bedre nå uten Rabiot. "Det gjorde oss godt, fordi klubben valgte å klare seg uten Rabiot, som ikke ønsket å ta et steg tilbake", sier de Zerbi til Corriere della Sera (via RMC Sport).

Dette kommer to dager etter at Rabiot, som har returnert til Frankrike for landslaget, sa at han følte seg forrådt av laget og at han ikke kunne forklare seg, og la til at han ikke er en voldelig person og fortsatt mottar støttemeldinger fra OM-fansen.