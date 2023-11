Rachel Zegler: Min Snøhvit er en sterk leder

HQ

Disneys kommende live-action-versjon av det klassiske eventyret om Snøhvit har vært preget av kontroverser, ikke minst når det gjelder rollebesetningen og hvorvidt den vil involvere faktiske små mennesker eller ikke. Det har vært en het potet som ingen egentlig har villet ta opp, og som til slutt førte til avsløringen for noen uker siden om at alle de dansende og syngende dvergene vil være CGI-skapninger.

Rachel Zegler, som spiller hovedrollen som Snøhvit, har også vært involvert i en del intriger i forbindelse med produksjonen. Noen kommentarer og uttalelser fra skuespilleren har fått fansen til å heve øyenbrynene, og hun har vært tydelig på at hennes versjon av karakteren vil være annerledes enn den nå utdaterte Snøhvit i originalfilmen. Noe hun utdypet og forklarte mer inngående i et intervju med Collider .

Zegler beskriver sin Snøhvit som en sterk leder, en som snakker som om hun har erfaring langt over sin alder. Under intervjuet sa Rachel Zegler:

"Så var det noe som på en måte vokste frem, og det var denne lederen i henne som jeg var så glad for at manusforfatterne ville at hun skulle være, og det faktum at det kommer fra oppveksten hennes, men at hun finner det i seg selv i løpet av filmen og gjennom menneskene som elsker henne i filmen og viser sin kjærlighet til henne. Marc Webb og jeg kalte det på en måte hennes tredje øye som åpnet seg."

"Det er et par scener der hun snakker som en som har levd mye lenger enn henne selv, og det er noe jeg kjenner meg igjen i, noe jeg har blitt fortalt hele livet. Så det å få gi det til en rollefigur som jeg elsker så høyt og som jeg har tilbrakt så mye tid sammen med nå, er virkelig fantastisk som skuespiller og utøver, og jeg gleder meg til at folk skal få se det."

Som vi tidligere har rapportert, har Snøhvit, som opprinnelig skulle hatt premiere i mai neste år, blitt forsinket, og den nye premieredatoen er nå 21. mars 2025. Vi håper selvsagt at all den ekstra tiden vil komme filmen til gode og resultere i noe fint.

