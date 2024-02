Radeons 7000-serie er ikke så populær som AMD hadde håpet

HQ

AMD har nylig hevdet at de har sett en sterk økning i salget av Radeon-produkter, på grunn av etterspørselen etter kortene i 6000- og 7000-serien. En fersk Steam-maskinvareundersøkelse tyder imidlertid på at disse kortene ikke er på langt nær så populære som forventet.

Bare ett Radeon RX 7000-kort dukker opp i undersøkelsen, og det er det dyreste kortet i serien, RTX 7900XTX. Det er imidlertid ikke bare dommedag for AMD, for det er flere grunner til at disse kortene kanskje lykkes andre steder.

Som PCGamer rapporterer, har AMD mer salg i andre regioner som kanskje ikke er best representert i denne undersøkelsen. Radeon GPU-er har også vært mye brukt i de håndholdte PC-ene som har tatt over verden den siste tiden.

Likevel håper nok AMD på at flere Radeon GPU-er skal havne i vanlige spill-PC-er.

Hvilken GPU bruker du?