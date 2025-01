Radeons 9000-serie GPUer kommer i mars

HQ

Mens det har vært mye spenning fra PC-spillere rundt den kommende RTX 50-serien, har de som liker å spille for det røde laget ikke hatt mye nyheter å gå på. AMD har holdt kortene tett til brystet, men nå vet vi når neste generasjon Radeon GPUer vil være i våre hender.

Som bekreftet av AMDs VP og GM for Ryzen CPUer og Radeon GPUer David McAfee, vil 9000-serien av Radeon GPUer være i salg i mars. McAfee sier at AMD har planer om at et "bredt utvalg av kort" skal være tilgjengelig globalt.

Vi håper å høre mer snart om hvilken type spesifikasjoner og priser vi kan forvente å se på disse kortene, men avhengig av disse, kan vi se Radeon kjempe noe mot det dominerende grønne laget. Sannsynligvis ikke, men man vet aldri.

Dette har vært en ganske forsinket lansering for AMDs neste generasjon GPUer. Vanligvis holder det seg til å gi ut en generasjon hvert annet år, men med tanke på at 7000-serien ble lansert i slutten av 2022, har vi gått glipp av det vinduet ganske mye.

