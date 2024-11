Rafa Nadal vet fortsatt ikke om han spiller kvartfinale i Davis Cup i morgen

HQ

Rafa Nadal skapte overskrifter i forrige måned da han annonserte at han legger opp som profesjonell tennisspiller. Den 38 år gamle spanske tennisspilleren har vunnet 22 Grand Slam-turneringer og 92 ATP-titler, men har også hatt mange ulike skader som har tynget karrieren hans, som avsluttes i Davis Cup-finalen denne uken.

Billettene til Nadals potensielt siste profesjonelle tenniskamp skjøt i været etter at nyheten ble kjent, selv om det fortsatt er uvisst om han faktisk kommer til å spille: Davis Cup er ikke en individuell konkurranse, men en nasjonskonkurranse (en slags "World Cup of Tennis"), med over 150 land som deltar hvert år.

Denne uken spilles finalen i Málaga i Spania, med åtte lag, inkludert fjorårets vinner Italia og nummer to, Australia. Spanias første kamp er i morgen tirsdag kl. 17.00 norsk tid (kl. 16.00 norsk tid) mot Nederland. Hvis de lykkes, møter de enten Tyskland eller Canada på fredag. Finalen er søndag 24. november.

Rafa Nadal trener for Davis Cup, men han er ikke sikker på om han kommer til å spille

Det spanske laget består også av Pedro Martínez, Carlos Alcaraz, Roberto Bautista og Marcel Granollers, og har David Ferrer som kaptein. Nadal innrømmer at han ikke vet om han kommer til å spille, men han er fokusert på å hjelpe laget.

Med tanke på Nadals nåværende tilstand, og Alcaraz som fortsatt er på bedringens vei etter forkjølelsen som skadet ham i ATP Finals forrige uke, er Roberto Bautista, som spilte i gruppespillet i september i fjor, den mest sannsynlige kandidaten.

På pressekonferansen mandag innrømmet Nadal: "Jeg er ikke her for å pensjonere meg, men for å hjelpe laget mitt. Dette er min siste uke, men dette er en lagkonkurranse. Han sier han må være fokusert, men tusenvis av mennesker i Málaga tenker kun på hans farvel, som forhåpentligvis vil skje på banen. Noen har betalt tusenvis av euro bare for å komme inn!

Spania har vunnet turneringen seks ganger, siste gang i 2019. Nadal vant alle kampene sine det året, den siste gangen han var nr. 1 i ATP.