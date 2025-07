Rafa ser ut som alle Borderlands badass rullet inn i en i ny Borderlands 4 trailer

HQ

Rafa har fått sin spilloversiktstrailer for Borderlands 4, som viser ex-Tediore-soldatens utrolige arsenal og endelig får en annen karakter for spillet i tillegg til Vex til å se kul ut.

Han ser ut til å fungere som drømmeintroduksjonen til Borderlands 4 for fans av andre FPS-spill, og stoler sterkt på raske bevegelser og skyting. Han har også to buekniver som kan skjære gjennom grupper av fiender, og etterlate kroppsdeler og blod over hele gulvet.

Peace-breaker-kanonene fungerer som Axtons tårn i Borderlands 2, og gir deg litt ekstra ildkraft selv om du ikke har en lagkamerat du kan stole på. Apophis Lance er en stor kanon som du selv tar med deg ut, og som river gjennom grupper mens du fortsetter å slåss med den frie hånden din.

Hvis du liker våpen og eksplosjoner, er Rafa rett mann for deg. Jeg må slutte å lytte til tilbakeblikk i hodet mitt, for hver nye karakteravsløring ser bedre ut enn den forrige. Med dette tempoet vil jeg ende opp med å spille den karakteren som får sin trailer rett før lansering.

Borderlands 4 lanseres 12. september for PC, PS5 og Xbox Series X/S. Nintendo Switch 2-versjonen lanseres 3. oktober.