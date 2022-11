Raft kommer til konsoller

HQ

Utvikleren Redbeet Interactive har annonsert at de som en del av feiringen av havoverlevelsesspillet Raft, som nå har forlatt Early Access og lansert "Final Chapter", planlegger å bringe spillet til konsoller også.

I et blogginnlegg på Steam sier teamet at de jobber med en konsollutgave, og at de har som mål å lansere den på så mange plattformer som mulig, samtidig som den skal være "like bra som PC-spillet", både i utseende og følelse.

Ingen dato for denne utgaven har blitt spikret ennå, men for å fortsette feiringen lanserer de en kolleksjon av bedårende kosedyr i begrenset opplag som du kan kjøpe her hvis du ønsker å støtte dem ytterligere.