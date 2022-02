Rainbow Six: Extraction gjør det fortsatt veldig bra

HQ

For omtrent tre uker siden kunne Ubisoft skryte av at Rainbow Six: Extraction allerede hadde blitt spilt av over tre millioner personer, og hyggelig nok har ikke populariteten stagnert.

I kveldens kvartalsrapport avslører Ubisoft at Rainbow Six: Extraction har hatt over fem millioner unike spillere. At de ikke sier noe særlig om salg får det til å virke som om en stor del av disse er Xbox Game Pass- og PC Game Pass-medlemmer eller kan takke Buddy Pass-systemet, men det er jo uansett bra at såpass mange ønsker å teste ut det samarbeidsfokuserte spillet.