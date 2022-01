Rainbow Six: Extraction har allerede tre millioner spillere

HQ

Rainbow Six: Extraction er et veldig nytt spill, men det lener seg også litt inn i Rainbow Six: Siege, og det har også vært tilgjengelig fra selve lanseringsdagen på Xbox Game Pass, så vi forventet jo høye tall, men likevel har Ubisoft klart å imponere.

Studioet har nemlig avslørt via Twitter at på bare seks dager har spillet nådd tre millioner spillere.

"Rainbow Six Extraction has surpassed three million players within its first week! A sincere thank you to our millions of players, and it's just the beginning - starting tomorrow, our Buddy Pass is live. Invite two of your friends from any platform to play with you for free!"

Har du spilt det selv?