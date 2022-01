Rainbow Six: Extraction kjører i 4K og 60 bilder i sekundet på PS5 og Xbox Series X

HQ

Nå er det virkelig ikke lenge til du kan ta med deg to venner for å begi dere ut i Chimera-jungelen, siden Rainbow Six: Extraction etter flere forsinkelser endelig slippes 20. januar.

Utover PC, PlayStation 4 og Xbox One slippes eventyret også til PlayStation 5 og Xbox Series, men hvordan kommer Rainbow Six: Extraction til å se ut på de nyere konsollene? Ubisoft avslører nå at vi kan se frem mot 4K-oppløsning samt en flyt på 60 bilder i sekundet.

Dette bekreftes via MP1ST etter et intervju med regissør Bruno Lalonde, som også sier at det er 1080p og 30 bilder i sekundet som gjelder begge de eldre konsollene.