Rainbow Six: Extraction slippes i september

Som lovet tok Ubisoft et skikkelig dypdykk i Rainbow Six: Extraction i kveldens Ubisoft Forward-sending, og fikk vi sannelig en god del informasjon siden spillet er nærmere lansering enn mange nok fryktet.

Rainbow Six: Extraction sin første skikkelige trailer viser ikke bare de ulike klassene vi kan spille som, hvilke våpen vi kan leke med og noen av de ulike fiendene, men avslører også at spillet vil lanseres den 16. september. Vi har også fått en gameplaytrailer hvor utviklerne forklarer enda mer om mekanikkene og hvordan disse skal prøve å gjøre det samme for samarbeidsfokuserte spill som Rainbow Six: Siege gjorde for multiplayer.