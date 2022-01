Rainbow Six: Extraction slippes rett på Game Pass

HQ

Omtrent samtidig som EA Play ble en del av det som da ble kalt Xbox Game Pass gikk det rykter om at Microsoft også var i forhandlinger med Ubisoft om å få til noe lignende med dem. Disse var visst meget suksessfulle.

For det første har Microsoft bestemt seg for å fortsette trenden sin med å slippe samarbeidsfokuserte spill rett på Game Pass ved å avsløre at Rainbow Six: Extraction lanseres på både Xbox Game Pass og PC Game Pass den 20. januar.

Samme dag blir også Rainbow Six: Siege en del av tjenesten, så er du mer interessert i intens konkurranse i stedet for samarbeid har du et annet alternativ i den elskede franchisen. Derfor vil det nok ikke sjokkere å høre at Microsoft og Ubisoft avslutter pressemeldingen med å si at Ubisoft+ også skal bli tilgjengelig på Xbox etter hvert.