Rainbow Six: Extraction utsettes til januar

Det kunne virke som om vi nærmest burde endre navnet på september ubitember da Ubisoft annonserte at både Rainbow Six: Extraction og Riders Republic ville slippes i september tidligere i sommer, men i stedet ender vi opp med at ingen spill fra det franske selskapet kommer den måneden.

Nå forteller Ubisoft at utviklerne trenger langt mer tid for å finpusse Rainbow Six: Extraction, og har derfor bestemt seg for å utsette spillet fra den 16. september til en gang i januar 2022. Den gode nyheten er at vi også får vite at mer informasjon kommer "veldig snart", så forhåpentligvis får vi vite mer om hva som plutselig fikk dem til å innse at spillet trenger fire ekstra måneder i ovnen.