Rainbow Six: Extraction handler hovedsakelig om gameplay og balanse, men det er faktisk en ganske direkte fortelling tilstede her også. Den handler om en fremmed parasitt...

I Rainbow Six: Extraction handler det om å jobbe sammen, og det skjer utelukkende ved å bruke karakterenes spesifikke evner. Karakteren Finka kan for eksempel bruke...

Som følge av utsettelsen i juli er vi fortsatt fem måneder unna lanseringen av Rainbow Six: Extraction, men Ubisoft synes det er greit å være tidlig ute med en trailer...

Det kunne virke som om vi nærmest burde endre navnet på september ubitember da Ubisoft annonserte at både Rainbow Six: Extraction og Riders Republic ville slippes i...

Rainbow Six: Extraction handler om karakterer og hvordan de både er vidt forskjellige og kan samarbeide. Derfor er det viktig å kjenne til deres evner innen du går i gang...

Ny Rainbow Six: Extraction-trailer fokuserer på karakteren Lion

den 12 juli 2021 klokken 10:58 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Selv om Rainbow Six: Extraction handler om noe litt annet er selve strukturen ganske lik Rainbow Six: Siege. Du har et utvalg karakterer med styrker og svakheter, og det...