Rainbow Six Mobile bringer Siege til Android og iOS

Ubisoft har flere ganger hintet til at de gjerne bringer Rainbow Six: Siege til mobiler, og snart blir det en realitet.

Etter lang tid med rykter har det franske selskapet bekreftet Rainbow Six Mobile. Som du kan se i traileren nederst er dette kort sagt en mobilutgave av Siege, men noen endringer er det selvsagt. For eksempel vil kampene være kortere siden Mobile bare består av tre runder. I tillegg vil ikke alle kartene og operatørene være der fra første stund selv om Ubisoft lover at de mest populære skal være klare med noen kosmetiske endringer av sistnevnte. Når det gjelder moduser får vi vite at i alle fall Bomb og Secure Area vil være med, samt "andre klassiske moduser".

Vi vet fortsatt ikke når Rainbow Six Mobile lanseres, men om dette høres interessant ut kan du melde deg på muligheten til å teste det ut her.