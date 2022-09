Rainbow Six Mobiles lukkede beta starter i dag

Den lukkede beta-testen av Rainbow Six Mobile starter offisielt i dag, hvor Ubisoft gir interesserte fans i utvalgte regioner en sjanse til å sjekke ut spillet før lansering.

Under Ubisoft Forward i helgen ble det kunngjort at denne beta-testen kun vil være tilgjengelig for spillere i Canada, USA, Mexico, Brasil, Singapore, Filippinene og India, og vil også bare være tilgjengelig for Android-enheter.

Når det gjelder om Apple-enheter snart vil bli støttet, er alt som ble nevnt i spillets Google Play Store-oppføring: "Vi planlegger å støtte flere enhetsmodeller i fremtiden. De mobile enhetene i denne testen representerer ikke den endelige listen over enheter for lansering."

Sjekk ut traileren for spillet nedenfor.