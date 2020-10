Rainbow Six: Quarantine er årets minst overraskende utsettelse

Du ser på Annonser

Når Ubisoft ikke har sagt eller vist nevneverdig av et spill som er maks fem måneder unna vet de fleste hva fremtiden bringer, noe vi har fått et eksempel på i kveld.

Rainbow Six: Quarantine har tross alt ikke blitt vist eller snakket mye om etter avdukingen i fjor, så at Ubisoft fortsatt hevdet at spillet fortsatt skulle komme før april selv om det ikke ble vist i noen av Forward-sendingene var selvsagt bare tøv. Nå kan det franske selskapet bekrefte at spillet med det uheldige navnet i disse dager har blitt utsatt til neste økonomiår. Dette betyr at vi skal få det mellom den 1. april 2021 og 31. mars 2022 en gang.