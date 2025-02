Rainbow Six: Siege 2 ryktes å bli avslørt på Six Invitational 2025

HQ

Med tanke på at Rainbow Six: Siege er en av de lengstlevende nåværende live-servicegigantene, om enn fortsatt en veldig vellykket, er det ingen overraskelse at Ubisoft har utforsket måter å oppdatere og bringe tittelen inn i den moderne spilldagen. Når vi nærmer oss spillets 10-årsjubileum, har et nytt rykte begynt å sirkulere om at Ubisoft på Six Invitational 2025 -turneringen som pågår, til slutt vil avsløre et etterfølgerprosjekt som mange døper Rainbow Six: Siege 2.

Dette kommer fra Rainbow leaker X-bruker fraxiswinning (og rapportert av The Game Post), som sier at spillet lenge har blitt referert til som "Modernized Siege" som prosjektnavn av Ubisoft, men at det nylig ble oppdatert til "Siege X" i stedet. Dette prosjektet skal tilby et grafisk forbedret sluttprodukt som kjører på en motor som har blitt overhalt.

Selv om alt dette er et rykte for øyeblikket og bør tas med stor forsiktighet til Ubisoft kommer med noen offisiell kunngjøring, sier lekkasjen at spillet vil bli avslørt på SI 2025-keynoten som vil skje mot slutten av turneringen rundt 14. - 16. februar, og at det kan komme så snart som i midten av 2025, en gang rundt den andre sesongen av det nåværende spillets tiende år.

Lekkasjen hevder også at Year 10 Season 1s Operator er kjent som Rauora og at sesongen har kodenavnet Curtain. De deler ikke noe om årets andre sesong, men hevder at sesong 3 vil bli kjent som Heist.

Tror du en Siege etterfølger er en god idé?