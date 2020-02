Rainbow Six: Siege bekreftet for PlayStation 5 og Xbox Series X

Ubisoft har alltid vært et selskap du kan være sikker på raskt vil rette fokuset mot nye konsoller når de kommer, så de færreste ble overrasket da Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters og Rainbow Six: Quarantine ble annonsert for PlayStation 5 og Xbox Series X. Nå har atter et av storspillene deres fått meget spennende nyheter også.

I et intervju med Windows Central kan Leroy Athanassof, "Game Director" på Rainbow Six: Siege, endelig fastsette at spillet vil komme til PS5 og Xbox Series X, og det mest sannsynlig med en gang konsollene lanseres i høst. Selv om han ikke nevner noe om visuelle oppgraderinger høres det ut som om han mener helt nye utgaver, og ikke konsollenes bakoverkompatibilitet.

Det er ikke den eneste gode nyheten heller, for Athanassof sier også at de jobber med å få cross-play mellom PlayStation- og Xbox-konsollene, og at det nå bare mangler en godkjennelse fra konsollskaperne. Med tanke på at Sony nå nærmest har åpnet den døren på vidt gap høres det altså ut som om det bare er et tidsspørsmål før muligheten blir en realitet. Allerede nå er det bestemt at de som kjøper de nye konsollene i høst skal få spille mot de som velger å beholde de vi har nå, så spillerbasen i Siege vil ikke akkurat bli mindre fremover.