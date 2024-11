Rainbow Six: Siege får endelig fullt crossplay i desember

HQ

Ubisoft har avslørt når Rainbow Six: Sieges fulle crossplay endelig kommer. I løpet av helgen, på Montreal Major -arrangementet, ble hovedtonen for den kommende Y9S4-sesongen kjent som Operation Collision Point avslørt, og i den avsløringen ble det bekreftet at både konsoll- og PC-spillere endelig vil bli satt inn i de samme matchmaking-poolene som en del av det Ubisoft kaller Crossplay 1.0.

Dette vil riktignok ikke være så demoraliserende som mange konsollspillere frykter, ettersom muligheten til å spille med PC-/mus- og tastaturbrukere ganske enkelt er en opt-in for kontrollerspillere. Hvis du heller vil konkurrere mot andre kontrollerbrukere, kan du fortsette å gjøre det.

Når det gjelder konsollspillere som bruker mus- og tastaturinnganger, vil de bli tvunget inn i PC- og andre M&K-lobbyer som en del av MouseTrap -funksjonen, der de også vil bli utsatt for PC-recoil-verdier.

Den kommende nye sesongen av det taktiske skytespillet, som kommer 3. desember, vil også legge til en håndfull lenge etterspurte funksjoner, inkludert kansellering av juksematch, bedre lobbybalansering, en nerf til skjerming, AI-chatmoderering, en tilbakestilling Reputation system, balanseendringer, og introduksjonen av Siege Cup, der spillerne vil kunne konkurrere i mer strukturert konkurransedyktig handling.