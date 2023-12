Rainbow Six: Siege har kommet til Dead by Daylight

HQ

Dead by Daylight har virkelig kastet seg på metaverse-trenden som har blitt vanlig for spill som Fortnite og Call of Duty. Vi har sett alle slags store crossovers og samarbeid som har debutert i survival horror-tittelen, og selv om mange kanskje ser på Chucky som den siste store, har Behaviour Interactive nå gått sammen med Ubisoft om enda en.

Ettersom Rainbow Six: Siege nå har kommet til Dead by Daylight som en del av en ny kolleksjon med antrekk som lar spillerne tilpasse Adam Francis, Felix Richter og Renato Lyra med skins med tema etter operatører fra Ubisofts taktiske skytespill.

Adam Francis får et skin som er skreddersydd etter Wamai, Felix Richter etter Blitz og Renato Lyra etter Tubarão.

Kirby Taylor, produktsjef for Dead by Daylight, uttalte følgende om samarbeidet: "Det har vært kjempegøy å jobbe sammen med Siege-teamet om dette samarbeidet. Det var en morsom utfordring å ta med elementer fra Rainbow Six Siege med tanke på hvor visuelt forskjellige de to spillene er, men vi er veldig fornøyde med resultatet."

Se samarbeidet i aksjon i traileren nedenfor.