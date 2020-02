Rainbow Six: Siege har nå over 55 millioner registrerte spillere

Det var ikke lett for Rainbow Six: Siege i starten, for spillet fikk en del kritikk for mangel på innhold og de mange tekniske feilene. Men Ubisoft ga ikke opp, og tilføyde nytt innhold, og klarte å skape et solid spillsamfunn.

I løpet av de siste par årene har spillet bare vokst seg større og større, og i oktober var det flere spillere på samtidig enn noensinne før.

Ubisoft kunne nylig slå fast via deres investorbriefing at spillet har nådd 55 millioner spillere. Det betyr ikke at det aktivt er så mange spillere, men at det er 55 millioner registrerte brukere som har spilt Rainbow Six: Siege på et tidspunkt.

Spillerne bruker også mer penger på mikrotransaksjoner, Season Pass og annet i spillet enn noensinne før.