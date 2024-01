Rainbow Six: Siege-spillere bruker allerede hundrevis av dollar i den nye butikken

HQ

Ubisoft åpnet nylig betaversjonen av Rainbow Six: Siege sin markedsplass. Et sted der selgere kan selge uønsket kosmetikk for R6-kreditter. Du kan ta en titt her, men foreløpig er det bare noen få utvalgte som kan kjøpe og selge.

Selv om det bare er et fåtall spillere som faktisk kan bruke markedsplassen som tiltenkt, er den i ferd med å bli like populær som andre handelsplasser i skytespill. Spillere legger allerede igjen tilsvarende hundrevis av dollar i R6-kreditter for kosmetikk.

De mest verdifulle gjenstandene er sjeldne Glacier-pistolskinn fra 2016, Death Sentence-hodedekselet til Jäger, en amulett som ble gitt til deltakerne på Six-invitasjonen i 2018 og mer eksklusiv kosmetikk. Ifølge PC Gamer er det imidlertid ikke sikkert at vi kan stole på noen av disse oppføringene, ettersom noen av dem kan ha en enorm pris uten å ha noen salgsordrer. Dette kan bety at hele lageret er borte, eller at Ubisoft bare betatester noen store priser.

Kommer du til å sjekke ut Rainbow Six: Siege -butikken?