Rainbow Six: Siege X og Borderlands krysser over

HQ

Mens Rainbow Six: Siege har hatt noen få forskjellige sære kryssoverganger gjennom årene, har den ikke på langt nær omfavnet denne trenden på samme måte som Fortnite eller Call of Duty. Det er på grunn av dette at nye samarbeid er ganske spennende, med det neste settet for å se Gearboxs plyndringsskytespill komme til det taktiske skytespillet.

Jepp, Borderlands krysser over med R6S. Omfanget av dette er fortsatt uklart, da vi foreløpig blir bedt om å bare holde oss oppdatert for å høre mer fra og med neste uke 15. juli. Det som ser ut til å være klart er at Psychos på en eller annen måte vil være involvert, ettersom vi får se den ikoniske karakteren som det som ser ut til å være en Operator -hud, for hvem er imidlertid også uklart.

Hva håper du på fra denne Borderlands X Rainbow Six: Siege kombinasjonen?