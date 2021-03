Rainbow Six: Siege Year 6 er i gang

Du ser på Annonser

Fans av Rainbow Six: Siege har i dag anledning til å trekke på smilebåndende da det nå meddeles at den nye karakteren Flores har blitt sluppet i sammenheng med at Year 6 Season 1 er blitt satt i gang. Operation Crimson Heist slippes til samtlige format (PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series), og har en ganske stor filstørrelse.

På Steam er det rolige 10,7 gigabyte, mens det på Ubisoft Connect handler om hele 589 gigabyte for HD-versjonen (uten HD er det 32,2 gigabyte som gjelder). Xbox One og Xbox Series-spillere må laste ned hendholdsvis 17,2 og 17,5 gigabyte, mens det på PlayStation 4 og 5 er 23,5 og 27,9 gigabyte.

Med Year 6 kommer selvsagt masser av nyheter, som inkluderer en omarbeidet Border-bane, et sekundært våpen designet for å ødelegge skuddsikre Gadgets og repirser av matchene. Surf over hit for en oversikt over alt nytt.