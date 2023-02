Rainbow Six: Siege Year 8 bringe konsollforbedringer, spillerbeskyttelse, øvingsfunksjoner og mer

HQ

Nå som finalen i 2023 Six Invitational-turneringen er overstått, har Ubisoft kunngjort hvordan det neste året vil se ut for Rainbow Six: Siege-fans. Year 8 av det taktiske skytespillet vil ikke se det avta i det hele tatt, da Ubisoft lovet en hel rekke funksjoner, på toppen av de typiske fire separate sesongene, som hver vil bringe en ny Operator (den første er den brasilianske angriperen Brava) og battle pass, med to kart lovet gjennom året også.

Den andre Operator-en er ennå ikke navngitt, men vi vet at Season 2s vil være en svensk Operator, Season 3s vil være fra Sør-Korea, og Season 4s vil være en portugisisk forsvarer. Det er også bekreftet at Season 2 vil introdusere en omarbeiding av Consulate-kartet.

I tillegg kan vi forvente en rekke spillendringer som tar sikte på å forbedre Siege-opplevelsen. Dette vil inkludere UI- og HUD-justeringer, bedre spillerbeskyttelsesinitiativer, konsollutgaveforbedringer og spillerkomforttillegg. Det vil også komme ekstra onboarding-initiativer som tar sikte på å hjelpe spillere som kommer tilbake etter en lang periode borte fra spillet, for eksempel opplæringsprogrammer som kommer i Season 3 av Year 8 og ytterligere AI-spillelister på slutten av året.

Det vil selvfølgelig være de typiske balanse- og spillelisteoppdateringene, alt i et forsøk på å holde spillet friskt.