Rainbow Six: Sieges antagonist blir spillbar

HQ

Da årets største Rainbow Six: Siege-esports-event, Six Invitational 2024, ble avsluttet i helgen brukte Ubisoft det store arrangementet til nok en gang å vise frem og avsløre neste års planlagte innhold i skytespillet.

År 9 starter med en sesong kalt Operation Deadly Omen. Sesongen vil by på en ny angriper som tilfeldigvis også er en av spillets hovedantagonister. Deimos vil være spillbar, og når det gjelder hva han kan bidra med, kan DeathMark-dingsen hans lokalisere og spore en Defenders posisjon, mens Vendetta-revolveren hans har et sikte som gjør at han kan slå til på avstand.

Ubisofts beskrivelse av Deimos er som følger: "Deimos slutter seg til angriperne som en 2-helse, 2-hastighetsoperatør bevæpnet med enten det robuste AK-74M-angrepsgeværet eller den kraftige M590A1-haglen. Sekundærvåpenet hans er en .44 Vendetta-revolver med et enestående forstørret sikte. Ett skudd fra dette nye våpenet åpner et hull på størrelse med en kule i en ødeleggbar vegg, og to skudd er nok til å ta ned en operatør. Han kan også bruke splintgranater eller harde sprengladninger til å nå målet."

Ta en titt på Deimos i aksjon nedenfor.

HQ

Når det gjelder hva annet som er planlagt for Operation Deadly Omen, vil operatører med skjold denne sesongen få en liten justering, slik at de nå kan sprinte med skjoldene sine for å sprenge seg gjennom barrikader som Kool-Aid-mannen. Ellers blir hastigheten på siktet redusert, rappellanimasjonen blir glattet ut, LMG-er får en mer håndterbar rekyl, rangeringen blir justert, og flere andre mindre justeringer og tilføyelser er også planlagt.