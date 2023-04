Rainn Wilson har en idé til en pandemi-episode av The Office...

HQ

Rainn Wilson har lansert en idé om en engangsepisode av The Office med pandemitema, der Dwight Schrute kidnapper hver av sine medarbeidere og bringer dem tilbake til Dunder Mifflin-kontoret.

Wilson snakket om ideen på Drew Barrymore Show, der han sa at han ville ha elsket å filme The Office under pandemien. Når det gjelder temaet for en episode med pandemi-tema, sa han: "Jeg tror det ville være ...". [Dwight] får beskjed av bedriften om å få alle tilbake på kontoret, og alle er motstandsdyktige."

"Og så en om gangen må Dwight kidnappe hvert kontormedlem og bringe dem inn i Dunder Mifflin på en uklar og noe upassende måte."

Siden dette bare er et konsept gitt ut av Rainn Wilson på et talkshow, er vi ikke sikre på at det vil se dagens lys. Likevel er det en interessant idé, og en som vil gjøre mange fans av The Office utrolig glade.