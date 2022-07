Rålekker Halo Infinite-statue annonsert

HQ

Et av de kuleste tilleggene som er utgitt til Halo Infinite er den legendariske Spartan Chonmage, som ble lagt til under Fracture: Tenrai-eventet. Nå har en statue som representerer dette majestetiske krigerdesignet blitt presentert og er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling via Xbox Gear-butikken.

Statuen produseres i et begrenset opplag på kun 2500 eksemplarer og er over ti tommer høy, altså cirka 26 centimeter. Vi kan også lese i beskrivelsen at den kommer med utskiftbare hjelmer og våpen, som blant annet et rødt Energy Sword og Disruptor.

Disse sendes ut i desember 2022, og har Europa-vennlige fraktkostnader.