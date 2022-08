Rålekker Zelda: Breath of the Wild-statue presentert

HQ

Om du liker å kjøpe dyre samleobjekter kjenner du sikkert til First 4 Figures, et selskap som lager utrolig kule ting med maksimal "må ha-faktor". Og nå har de avduket noe vi mistenker vil få mange av dere til å kaste penger etter dem.

Dette stykket heter Link on Horseback og er en statue basert på The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Det er et enormt stykke på 9,5 kilo med en høyde på 57 centimeter, og som du sikkert har skjønt, er den ikke akkurat lommebokvennlig.

Det er for tiden en "early bird"-kampanje som avsluttes om en knapp uke. Hvis du forhåndsbestiller den i løpet av denne tiden, vil du motta Standard Edition for $821,99 og Exclusive Edition for 839,99. Statuen din vil da bli levert i tredje kvartal 2023.

Sjekk ut en videopresentasjon og noen bilder av den eksklusive utgaven nedenfor.