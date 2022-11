Ralph Fiennes kunne tenke seg å spille Voldemort igjen

HQ

Fabeldyr-serien har aldri vært i nærheten av så populær som Harry Potter-filmene, og noen hevder til og med at den tilsvarer hva prequel-filmene er til den originale Star Wars-trilogien og hva Hobbiten-filmene er til Ringenes herre.

Den siste tiden har det kommet informasjon fra Warner som tyder på at de ønsker å lage flere prosjekter med Harry Potter. En nøkkelfigur i filmserien var Ralph Fiennes, som spilte Voldemort. Da han nylig snakket med Variety om dette ble han spurt om han ville være interessert i å gjenta rollen som Voldemort, og han svarte følgende:

"Sure, of course. No doubt about it."

Med tanke på at ting ikke akkurat endte bra for ham, antar vi at det måtte ha vært en prequel i så fall, men Fiennes blir ikke yngre og flere av hovedskuespillerne fra de elskede Harry Potter-filmene har allerede gått bort, så vi bør nok ikke håpe for mye, selv om det ville vært veldig kult.