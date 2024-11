Ralph Macchio om enda mer Daniel LaRusso: "Man skal aldri si aldri"

HQ

Det er ganske lett å glemme at Ralph Macchio var den opprinnelige Karate Kid. Med tanke på rebooten og Cobra Kai -serien er det lett å glemme at denne fantastiske serien opprinnelig startet med mannen som nå leder dojoen som er oppkalt etter den opprinnelige mentoren Mr. Miyagi. Men etter 40 år i rollen som Daniel LaRusso, er det i 2025 slutt på Cobra Kai og Karate Kid: Legends kommer, og dermed begynner en ny æra for serien, så vil dette bety at Macchio trekker seg tilbake fra sin mest berømte rolle?

Selv om han ikke har kommet med noen kunngjøring og bekreftet noe ennå, har Macchio kommet med noen åpne uttalelser til Variety i det siste, blant annet at han ønsker å hjelpe Cobra Kai -skaperne Josh Heald, Jon Hurwitz og Hayden Schlossberg med å fortsette å utvide serien, til og med med den ryktede Mr. Miyagi-filmen, samtidig som han også utforsker regissøryrket videre. Men dette betyr ikke at han er ferdig med å stå foran kameraet.

Macchio uttalte "Jeg vil ikke bli for lenge i en rollefigur som er så elsket. Men han blir eldre, akkurat som meg, så det kan være andre områder å utforske også. Man skal aldri si aldri."

Det vil utvilsomt bli lagt til rette for at Macchio kan dukke opp i fremtidige Karate Kid -prosjekter, spesielt siden han nå uten tvil er den mest beryktede positive mentorfiguren i serien, ved siden av William Zabkas Johnny Lawrence og Jackie Chans Mr.