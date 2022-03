Hi-Rez Studios kunngjør at Smite snart vil få et hyggelig besøk. I april kommer den ikoniske 80-tallshelten Rambo til spillet som et skin til karakteren Ullr. Dette...

Tartarus Titans vinner Phase 2 Playoffs i 2021 Smite Pro League

den 7 september 2021 klokken 08 ESPORTSTEKST. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Den andre fasen av Smite Pro League er nå ferdig etter at en rekke kamper er blitt avviklet over helgen. Det betyr også at et nytt lag har inntatt tronen, og som det...