Randy Pitchford auksjonerer bort sine skrikende skjorter for veldedighet

Gearbox-sjef Randy Pitchford har bestemt seg for å auksjonere bort en rekke av sine mest skrikende skjorter som en del av et veldedighetsinitiativ som har som mål å finansiere stipender til utviklere. Via Twitter meldes det at skjortene ligger på auksjon frem til 9. september.

"Gearbox fans may have noticed the loud shirts worn by our head honcho over the years.

Now these shirts can be yours! Randy is auctioning off dozens of garments with all proceeds funding a developer scholarship.

Blind bidding runs until Sept. 9!"

På auksjonssiden har det blitt lagt ut 50 skjorter, hver med en omtrentlig verdi på $400. Det er ikke mulig å se hva budene ligger på for øyeblikket ettersom dette er en såkalt blind auksjon.

Kommer du til å prøve å legge inn et bud på en av Randys mildt sagt fargerike skjorter?