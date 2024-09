Randy Pitchford forklarer hvorfor Tiny Tina's Wonderlands aldri fikk en stor DLC

HQ

Borderlands som en IP har ikke gjort det bra i det siste. Filmen basert på spillserien var en sertifisert bombe på billettkontoret og med kritikerne, og den nylige Tales from the Borderlands-oppfølgeren klarte heller ikke å treffe merket.

En fan satte Tiny Tina's Wonderlands i samme bås som de siste floppene, noe som tvang frem et svar fra Randy Pitchford på Twitter/X. Gearbox-sjefen presiserte at den D&D-inspirerte Borderlands-spin-offen absolutt ikke var en flopp, og forklarte hvorfor vi aldri så en stor kampanje-DLC for spillet.

"Jeg skulle ønske vi kunne ha klart noen store kampanje-DLC, men ingen måte å gjøre det * og * sette fokus på Borderlands 4 som vi trengte," skrev Pitchford.

Borderlands 4 er planlagt å komme ut neste år. Vi fikk avsløringen denne Gamescom og har ikke sett mye om det siden, men hvis det er satt til å bli utgitt i 2025, kan du forvente mer snart.