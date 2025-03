Randy Pitchford ønsker ikke å se negative reaksjoner på Borderlands 4

HQ

Borderlands 4 Det er kanskje flere måneder til Borderlands kommer, men det hindrer ikke skaperne og folk på nettet i å danne seg meninger om spillet allerede. Som aktiv Twitter/X-bruker ser Randy Pitchford, administrerende direktør i Gearbox, ofte denne kritikken fra større skapere, og ser ut til å være lei av den.

Som oppdaget av GamesRadar, forklarte Pitchford hvordan han hadde fått nok av negativitet som svar på Gothalion, publikumsdirektør i Midwest Games, og sa at folk burde slutte å ta utviklernes lidenskap for gitt.

"Vil du ha det beste Borderlands? Hei på oss og hei på oss", skrev Pitchford. "Hvis du tar utviklerens lidenskap for gitt, vil vi alle betale prisen. Jeg elsker kritikk, og heldigvis har jeg aldri hatt mangel på det. Ikke gi meg gaslight på innlegget hans. Det var ikke kritikk. Det var pessimisme. Det er giftig at folk tar livet av seg for å underholde deg, så drit i det bråket."

Selv om det ser ut til at spill har blitt mer åpent splittende de siste årene, med temaer som inkludering av "woke"-temaer som tar over stort sett alle samtaler, finnes det også rom for genuin kritikk.

Hva synes du om Pitchfords uttalelse?