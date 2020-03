Rapperen Ice-T hater virkelig plattformingen i Doom Eternal

Doom Eternal kom forrige uke, og har fått storslåtte anmeldelser fra anmeldere verden over. Dette er for oss en tidlig contender for årets Game of the Year-avstemning, men spør man rapperen Ice-T, så er han ikke helt enig. Han har nemlig kjøpt spillet og spilt det over helgen, og er visst ikke helt fornøyd med plattform-sekvensene for å si det mildt.

I et innlegg på Twitter ytrer han sin mening om at det er for mye hopping i spillet, men til syvende og sist ser det likevel ut til at han nyter det.

"Gamer Stuff: DOOM ETERNAL.. I'm enjoying the game.. BUT! I HATE all the Fn jumping!!!!! I had that get that out.... Bout to go back in on my 2nd session of DOOM ETERNAL... 4hrs yesterday... You can't stand STILL in this game!! It's virtual cardio! Lol. No.. But some LEVELS in these games are so Fn hard.. I've been known to do insane dances when I FINALLY complete em. And yes.. I yell F and kick shit!

Det er tydeligvis mange tanker ute og flyr her, og vi håper han kommer seg gjennom uten å bli helt traumatisert...